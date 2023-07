Ucraina | ' dobbiamo essere pronti' | Polonia insiste su possibilità attacco Wagner

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Varsavia, 27 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità polacche hanno denunciato ancora una volta che esiste ladiattaccati dai mercenari del Gruppo, che nelle ultime settimane sono stati dislocati in Bielorussia in seguito alla fallita rivolta di Yevgeni Prighozin. Il segretario di Stato Stanislaw Zaryn ha spiegato che, mentre continuano le manovre congiunte die dell'esercito bielorusso vicino al confine, occorre prepararsi allache i mercenari vengano utilizzati contro la. "Non è chiaro quale sia la missione che gli uomini disvolgeranno, mapreparati nel caso in cui vengano utilizzati contro la", ha dichiarato in ...