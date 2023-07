Tutela del camoscio appenninico | il Pnalm mette accesso limitato ad alcuni sentieri

(Di giovedì 27 luglio 2023) L'Aquila - Per ladel(Rupicapra pyrenaica ornata), l'a tredel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise () da sabato 29 luglio a domenica 10 settembre sarà a "numero chiuso controllato", ossia a numeroper escursionisti accompagnati a pagamento da guide incaricate dal Parco. Iinteressati dalla regolamentazione che il Parcoin atto da oltre trent'anni nei periodi di maggiore affluenza turistica per limitare i rischi di arrecare disturbo al, sono: l1 (da Civitella Alfedena al Rifugio di Forca Resuni, in Val di Rose), F1 (da Val Fondillo alla cima del Monte Amaro), L1 (dal Pianoro Campitelli alla cima del Monte Meta). Secondo il ...

La questione, in realtà, non è così semplice, perché la leggemolto rigidamente la libertà ...di una persona sono vincolanti ai fini dell'eredità Il testamento a voce pubblico La sanatoria...... oltre a confermare la non minaccia alla conservazione della specie , il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa ha riconosciuto l'importanza dellapatrimonio zootecnico ed ...Resta poi il problema che " spiega Coldiretti Impresapesca " l'assettofermo pesca 2023 non in ... una fase diche non può essere disgiunta dalla attenzione alla sostenibilità economica ...

Tutela del Centro Storico: limiti all'apertura di nuove attività commerciali Comune di Napoli

Jack Markell arriverà a Roma tra fine agosto e inizio settembre. Il predecessore Eisenberg: «Lavorerà bene con questo governo» ...L’eccezionale rinvenimento è il frutto di un’attività investigativa della Sezione Archeologia del Reparto Operativo del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, coordinata dalla Procura della ...