Tunisia | la strage dei migranti | 901 cadaveri recuperati al largo delle coste da inizio anno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) In poco più di 6 mesi un totale di 901 corpi dimorti in mare. È il numero che racconta la portata dellain corso in. Dall’dell’al 20 luglio le autorità hrecuperato aldel Paese un totale di 901. Il dato è stato riferito in Parlamento dal ministro dell’Interno tunisino, Kamel Feki, precisando che tra le vittime ci sono 36 cittadini tunisini e 267stranieri, mentre non è stato possibile identificare il resto dei. Secondo il ministro la maggior partebarche che trasportavano questierano partite dalla costa della città meridionale di Sfax. “Le operazioni ...