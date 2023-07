Tuffi grandi altezze | Mondiali Fukuoka 2023 | doppietta romena dai 27 m | Baraldi e Barnabà nei primi 15

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 luglio 2023) Lontani dal podio, ma comunque tra iquindici. Chiudono rispettivamente al tredicesimo e al quindicesimo posto Davidee Andreanella gara deida 27 metri aiin corso a, in Giappone. Lecontinuano ad essere dominate dalla Romania. Merito di Costantin Popovici e Catalin-Petru Preda, rispettivamente medaglia d’oro e d’ argento davanti al francese Gary Hunt, che deve accontentarsi del bronzo. Popovici, già campione d’Europa a Roma 2022, dopo le prime due rotazioni era al comando con 232.20 punti, una vetta che non ha più lasciato fino al punteggio complessivo di 472.80. Niente da fare per il connazionale Preda (438.45) e per il campione del mondo di Gwangju 2019 Gary Hunt che è riuscito comunque ...