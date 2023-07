Tu Si Que Vales registrazioni | Joey & Rina conquistano Maria De Filippi

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 27 luglio 2023) Si sono concluse nella giornata di mercoledì 26 luglio il primo blocco delledi Tu Si Que2023 iniziate due settimane fa. AdessoDesi concederà qualche giorno di puro relax nella sua villa ad Ansedonia, la prima estate senza il suo amato Maurizio Costanzo ma circondata dall'affetto del figlio Gabriele e delle persone più care. Naturalmente ledel talent del sabato sera di Canale 5, che dovrebbe iniziare a partire dal prossimo 16 settembre, non si fermano ma continueranno anche nei mesi a seguire. Agosto sarà un mese intenso di lavoro per la padrona di casa perché dovrà iniziare a registrare le prime puntate di Uomini e Donne e qualche storia della nuova stagione di C'è Posta Per Te al via a gennaio 2024. Negli ultimi giorni sono trapelate alcune ...