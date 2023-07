TS – la Juve che fu scatena i tifosi

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 27 luglio 2023) 2023-07-27 18:04:02 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Cuadrado, l’incontro con Ronaldo “Primi minuti con l’Inter, buone sensazioni. Continuiamo a prepararci per stare al 100%. Che allegria vederti amico, benedizioni per te” sono le parole che Cuadrado ha voluto scrivere come descrizione del post. L’immagine è stata commentata da moltissimidella, tra chi ricorda con nostalgia la coppia in bianconero e chi non ha ancora perdonato il colombiano per il suo passaggio all’Inter. I due, che allantus hanno condiviso lo spogliatoio per tre anni vincendo due scudetti, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia (prima del ritorno del portoghese al Manchester United), hanno anche rischiato di giocare insieme nel campionato saudita. In merito a questa possibilità, Cuadrado in un’intervista aveva ...