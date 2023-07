mia incriminazione distruggerebbe ulteriormente il nostro paese". Lo afferma Donaldsul suo social Truth riferendo dell'incontro fra i suoi legali e il procuratore speciale Jack Smith. Un ...... l'accordo con la Cina per favorire il nostro export, in cui la Cina ha il 20% del mercato globale, quindirealtà importante, non ho consultato Washington. Ero in ottimi rapporti con, ma ...🔊 Ascolta l'articolo I legali dell'ex presidente informati sulle prossime mosse del procuratore speciale Donald, l'ex presidente degli Stati Uniti, potrebbe affrontarenuova incriminazione in relazione all'indagine sul tentativo di rovesciare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020. I suoi ...

Trump, 'una mia incriminazione distruggerebbe l'America' - Ultima ... Agenzia ANSA

"Una mia incriminazione distruggerebbe ulteriormente il nostro paese". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth riferendo dell'incontro fra i suoi legali e il procuratore speciale Jack Smith. (ANS ...I legali dell'ex presidente, a quanto riporta Nbc News, sarebbero stati avvertiti dell'esito dell'indagine sul tentativo di ribaltare il risultato delle elezioni del 2020 ...