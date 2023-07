(Di giovedì 27 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiReinvestivano in polizze assicurative, titoli e fondi comuni di investimento i proventi illeciti ottenuti dal Consorzio Sgai – già finito al centro di altre inchieste analoghe – attraverso lasul: beni mobili e immobili, quote sociali e il complesso aziendale di una società immobiliare, per un valore complessivo di circa 25di euro, sono stati sequestrati dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria die del Gruppo di Cassino della Guardia di Finanza a sette persone – tutte del capoluogo partenopeo – indagate dai magistrati della terza sezione (“criminalità economica”) della Procura di. Ai sette destinatari del decreto diemesso dal gip divengono contestati i reati di ...

Reinvestivano in polizze assicurative, titoli e fondi comuni di investimento i proventi illeciti ottenuti dal Consorzio Sgai - già finito al centro di altre inchieste analoghe - attraverso lasul superbonus: beni mobili e immobili, quote sociali e il complesso aziendale di una società immobiliare, per un valore complessivo di circa 25 milioni di euro, sono stati sequestrati dai ...'Cheanche i Paesi africani'. DOMANI Domani apre'Una giornata bellissima. La destra salva Santanchè. A costo di perdere la faccia': la cronaca e la chiave di lettura è di Daniela ...Falso in bilancio,allo Stato, malversazione. Sono gli addebiti principali a seguito dei ... Nel mirino le plusvalenze nelle compravenditela Juventus e l'indebita percezione di finanziamenti ...

Truffa con il superbonus, a Napoli sequestro da 25 milioni Agenzia ANSA

Una notizia che ha scosso un'intera comunità. Che ha provocato indignazione da un lato, rabbia dall'altra. E che ha sollevato un ...L'indagine riguarda il periodo della gestione di Massimo Ferrero e sul registro degli indagati, con accuse a vario titolo, risultano iscritti, oltre allo stesso Ferrero, anche Antonio Romei e Alberto ...