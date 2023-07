Trasporto scolastico | determinate le tariffe | agevolazioni per le famiglie con due o più figli

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Giunta, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato la delibera che determina leper il servizio di. Per l’anno2023-2024 lesono state così risu cinque scaglioni commisurati alle fasce di reddito: per la fascia Isee fino a 5mila euro il costo mensile sarà di 25 euro; da sopra i 5mila euro e fino a 8mila euro il costo mensile sarà di 30 euro; da sopra gli 8mila euro e fino a 12mila euro il costo mensile di 35 euro; da sopra i 12 mila euro e fino a 21mila euro il costo mensile sarà di 40 euro; oltre i 21mila euro il costo mensile sarà di 45 euro. “L’Esecutivo – spiega l’assessore alle Politiche scolastiche Serluca – ha varato un’agevolazione per lecon due o ...

