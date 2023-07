Trasporto e assistenza per non deambulanti

(Di giovedì 27 luglio 2023) Un servizio dinonè un servizio molto importante per la collettività che viene incontro a quelle persone che potrebbero avere una qualche forma di disabilità temporanea o definitiva, o potremmo fare riferimento a quelle persone anziane che purtroppo hanno problemi di deambulazione. In genere questo servizio viene anche definito come servizio disanitario e viene messo a disposizione dalle società di autoambulanze, o anche cooperative, Onlus che hanno degli automezzi con tutte le attrezzature che servono all’interno per un’medica di primo livello, e hanno soprattutto un personale sanitario che si occuperà di prendersi cura della persona che ci sta all’interno. La differenza tra un servizio di un’ambulanza privata e il servizio di un’ambulanza ...

Il Consiglio Comunale di Porto Sant'Elpidio discuterà stasera un punto presentato da Annalinda Pasquali sull'organizzazione del trasporto sanitario di emergenza e programmato, per rispondere alle crit ...Il Gruppo volontari dal 1999 ha ampliato le attività a domicilio a persone con particolari fragilità. tra le attività il trasporto negli ospedali per visite, cure e riabilitazioni.