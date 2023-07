Trappole all' Isola dei Famosi | Cristina Scuccia denuncia | un gioco sporco?

(Di giovedì 27 luglio 2023) L'ultima edizione de L'dei, vinta dal deejay Marco Mazzoli, non sarà stata tra le più fortunate, ma ha avuto sicuramente un personaggio che ha fatto molto discutere. Stiamo parlando di, ex-suorche ha abbandonato la via clericale, ha indossato i panni della cantante pop, è andata a vivere in Spagna e si è cimentata nel reality-adventure di Mediaset. Diventata ormai personaggio, laha risposto ai fan alle tante domande che le hanno rivolto su Instagram. Questo il racconto della ragazza della sua esperienza in Honduras: “Un'esperienza dura a livello mentale e fisico. Provi la vera fame e poi sei distante da tutti i tuoi riferimenti. Poi una cosa difficilissima da sostenere è il tempo. Avevamo un sacco di tempo a disposizione - ha ...

ex vincitrice di The Voice Of Italy nel 2014, ha parlato della sua recente avventura' Isola ... l'ex religiosa ha dichiarato: La Scuccia ha poi proseguito, parlando delle "dell'Isola " ... Cristina Scuccia ha criticato l'Isola dei Famosi, definendolo un "programma pieno di trappole e provocazioni". Come riportato testualmente dal sito "Biccy" Cristina Scuccia, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan su Instagram, ritorna a parlare de "L'isola dei famosi".