Tragedia sull’Himalaya | morta a 20 anni Elisabeth Lardschneider | giovane promessa dell’arrampicata

(Di giovedì 27 luglio 2023) Unain un incidente sulle montagna dell’Himalaya. La vittima è, climber 20enne della Val Gardena. Secondo quanto riporta il quotidiano Dolomiten, ladi Ortisei si trovava da alcune settimane con altri climber nella valle dello Zanskar, in India. Qui, durante una scalata sulle montagne del Ladakh, è precipitata per 150 metri, morendo sul colpo. Laera partita ai primi di luglio con un gruppo di sette persone, tutte originarie dell’Alto Adige. In passato, aveva fatto parte della nazionale giovanile di arrampicata, con cui aveva preso parte a diverse manifestazioni, gareggiando nella disciplina Lead. La scorsa estate, assieme a quattro amici, aveva scalato la parete ovest ...