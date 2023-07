Tragedia sull' Himalaya | climber italiana precipita per 150 metri e muore

Leggi su agi

(Di giovedì 27 luglio 2023) AGI - Elisabeth Lardschneider,altoatesina della Val Gardena già facente parte della squadra nazionalegiovanile di arrampicata sportiva, è morta dopo essereta per 150mentre stava salendo nelle montagne del Ladakh, nella valle dello Zanskar in India. Lardschneider, 20 anni, originaria di Ortisei, era partita ai primi di luglio assieme a un gruppo di sette persone, tutte originarie dell'Alto Adige per scalare nuove pareti diverse da quelle alpine. Il corpo di Elisabeth sarà recuperato nel corso della giornata odierna. Elisabeth Lardschneider ha scoperto la sua passione sin da bambina ed era considerata un talento. Aveva iniziato a praticare l'arrampicata sportiva - dall'edizione di Tokyo 2020 è anche specialità olimpica - durante gli anni del liceo scientifico a Merano. Con la ...