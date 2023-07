Traffico Roma del 27-07-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione siamo sul grande raccordo anulare la carreggiata esterna dove si viaggia rallentati per ilintenso tra laFiumicino diramazioneSud continuano gli spostamenti dell’ora di punta anche sul interna tra Cassia bis e Prenestina nessun disagio particolare per chi lascia la capitale tramite il tratto Urbano della A24 e per chi si trova su via della Foro Italico in direzione San Giovanni ancora attenzione sulla Pontina per un incendio già segnalato nel precedente aggiornamento che ha rallentato ha maggiormente gli spostamenti tra Pomezia centro via dei Castellini e lo svincolo per Pratica di Mare su entrambe le direzioni sono presenti i vigili del fuoco Sul posto proseguono i rallentamenti su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino ...