Traffico Roma del 27-07-2023 ore 17 | 30

(Di giovedì 27 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio hai ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna circolazione sostenuta e rallentata tra laFiumicino e la nazioneSudin interna maggiormente concentrato tra Cassia bis Prenestinaintenso ma senza altri disagi sulla tratto Urbano della A24 in uscita dalle stesse condizioni di viaggio su via della Foro Italico tra Corso Francia & via Salaria per chi va a San Giovanni attenzione sulla Pontina perché un incendio in quest’ultima ora allentato a maggiormente gli spostamenti tra via Naro e Castelno su tutti e due i sensi di marcia stessa raccomandazione Ma per la presenza di un ramo pericolante per chi viaggia su via Cristoforo Colombo all’altezza di via malafede verso Ostia ...