Traffico Roma del 27-07-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio è ben trovati dalla redazione pocoin queste prime ore pomeridiane sulla Grande Raccordo Anulare sul percorso Urbano della A24 si viaggia senza disagi anche sull’intero tratto della tangenziale est acittà su via Salaria prudenza per i possibili rallentamenti causati da un incidente in prossimità della diramazionenord verso Settebagni a Castel Fusano Maggiore attenzione su Viale di castelporziano a causa della momentanea chiusura per la presenza degli alberi sulla sede stradale tra via Manno Wolf Ferrari e via Canazei in città arriva l’undicesima edizione del Rally diCapitale già dalle 14 di oggi giovedì 27 ativole divieto di sosta in strada Colle Oppio Inoltre dalle 20 di questa sera prevista la chiusura di molte in tutta l’area ulteriori ...