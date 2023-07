Traffico Roma del 27-07-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione code per incidente sono segnalate sulla complanare dell’autostradaFiumicino Dal raccordo all’ingresso est della nuova fiera diin direzione dell’ aeroporto Leonardo Da Vinci sul grande raccordo anulare si rallenta in carreggiata interna tra l’uscita Laurentina lo svincolo per LaFiumicino rallentamenti segnalati anche sulla via Cassia dal raccordo a via di Grottarossa verso Corso Francia è chiuso per lavori il ponte dell’Industria per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità