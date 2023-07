Traffico Roma del 27-07-2023 ore 11 | 30

(Di giovedì 27 luglio 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione Resta invariata la situazione sulla A1Firenze dove a causa di un incidente avvenuto questa mattina ci sono ancora 6 km di coda tra la diramazionenord e Ponzanono verso Firenze suggeriamo pertanto a chi è diretto a Firenze di uscire presso l’uscita dinord Fianono e per le lunghe percorrenze consigliata l’uscita sul raccordo anulare con rientro morte dopo aver percorso la statale 2 Cassia sempre in A1 ma nel trattoNapoli segnalato un incidente con code tra il bivio con laL’Aquila e Valmontone in direzione di Napoli lavori sullaCivitavecchia da Santa Severa Santa Marinella a Civitavecchia Sud occupiamoci del raccordo anulare sulla ...

L'intervento dei soccorsi ha però costretto il personale Anas a modificare in maniera considerevole ilche viaggiava sul Grande raccordo anulare dipoco prima dell'orario di punta del ...Sono in atto le operazioni di pulizia della sede autostradale per riaprire una corsia al. A chi da Napoli/viaggia verso Firenze, si consiglia di percorrere il Grande Raccordo Anulare di ...

Roma, 27 luglio 2023 – È un morto un motociclista di 47 ... è accaduto all'altezza della galleria Volusia, in zona Cassia. Il traffico è andato subito in tilt: chiusa per ore la carreggiata interna ...Traffico in tilt e sei chilometri di coda sull’autostrada A1 alle porte di Roma. Tra Ponzano Romano e Magliano Sabina ha seguito di un scontro con un’auto si è ribaltato un tir, con il conseguente ...