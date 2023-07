Traffico Roma del 27-07-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 luglio 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione mattinata di disagi quella di oggi a causa di un incidente avvenuto ore fa sulla A1 Firenzeildadiretto a Firenze viene deviato a Ponzanono code di 6 km a partire dalla diramazione dinord ancora difficoltosa la circolazione sul Raccordo Anulare sempre a causa di incidenti avvenuti questa mattina sulla carreggiata in prossimità dell’uscita ospedale Sant’Andrea per incidente chiusa la corsia di sorpasso per interventi in corso code tra Aurelia e Cassia e perpoi abbiamo code a tratti tra Casilina e Latina analoga situazione sulla carreggiata esterna dove sempre per incidente ci sono incolonnamenti tra Aurelia e Casilina ancora attiva una riduzione di carreggiata nei pressi del ...