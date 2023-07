Traffico illegale rifiuti pericolosi | un arresto a Cagliari

(Di giovedì 27 luglio 2023) Raccoglievano e ricevevanometallici anche particolarmente inquinanti da conferitori non autorizzati, poi li smaltivano in un loro impianto a Decimomannu () che non aveva tutte le ...

Per tutti le accuse ipotizzate sono associazione per delinquere finalizzata allo smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi e ricettazione. 27 luglio 2023 Le indagini hanno consentito di scoprire un traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi. L'attività degli investigatori è cominciata a febbraio 2020, quando è stato scoperto lo smaltimento effettuato in modo assolutamente illegale nei terreni limitrofi all'area adibita a discarica, dimostrando l'efficacia della lotta contro lo smaltimento illecito di rifiuti e l'inquinamento ambientale. Raccoglievano e ricevevano rifiuti metallici anche particolarmente inquinanti da conferitori non autorizzati, poi li smaltivano in un loro impianto a Decimomannu (Cagliari) che non aveva tutte le autorizzazioni necessarie. Il traffico illegale aveva un valore stimato di 1,5 milioni di euro per 1300 tonnellate di rifiuti metallici, elettronici ed elettrici da smaltire illecitamente. I carabinieri del Noe di Cagliari, su disposizione della Procura, hanno eseguito l'operazione.