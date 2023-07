Tra azioni extra e analisi finanziaria Scrive Grignani

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il dibattito originato dal ddl 674, in particolare sulle nuove categorie di, ha raggiunto punti di intensità e profondità tali da non poter non riguardare Aiaf, standard setter nazionale per i professionisti dell’, da sempre attenta alla comprensione del valore delle diverse asset class e impegnata nell’applicazione domestica della cornice normativa europea (Capital Market Union e Retail Investor Strategy). Ed è naturale quindi che il nostro parere riguardi esclusivamente l’ambito dell’al servizio della valutazione. In generale, quando entrano in gioco nuove categorie dio titoli queste devono essere prese in considerazione per il valore effettivo creato persti e stakeholder, comprendendo diverse categorie di ...