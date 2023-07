Tower of Fantasy | Il free to play MMO arriva su PlayStation

(Di giovedì 27 luglio 2023) Nelle ultime ore, è stato finalmente pubblicato il tanto atteso trailer di lancio diof, l’MMO che promette di catturare l’attenzione di migliaia di giocatori e che già si prospetta come un degno erede di Genshin Impact. Il gioco, sviluppato dal team di Hotta Studio, si appresta al debutto sulle console della famigliaStation, regalando agli appassionati un’esperienza open-world unica nel suo genere. Il trailer, accompagnato dall’entusiasmante notizia dell’apertura delle prenotazioni dei bundle premium per il-to-, offre un’anteprima dei fantastici personaggi e delle affascinanti aree di gioco presenti nel titolo. I giocatori proprietari di PS4 e PS5 possono già iniziare a sognare le avventure che li attendono nel vasto e misterioso mondo diof ...

Sony ha confermato indirettamente cheof, l'apprezzato RPG online di Perfect World disponibile su PC e dispositivi mobile, debutterà in esclusiva temporale console su PS4 e PS5 il prossimo 8 agosto. L'accordo tra il colosso ...... Last Recollection (Bandai Namco) Synced (Level Infinite)ofIl gioco di ruolo d'azione open world free - to - playofverrà lanciato per PlayStation 5 e PlayStation 4 l'8 agosto : in attesa Level Infinite ha pubblicato un nuovo trailer che si concentra sul Domain Unity e presenta le abilità in ...

Diamo uno sguardo al trailer di lancio di Tower of Fantasy, il noto free to play che presto approderà su PlayStation.Tower of Fantasy è in arrivo anche su PS5 e PS4: vediamo dunque un trailer di lancio in largo anticipo sull'uscita del gioco.