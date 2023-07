Tour de France femminile 2023 | la polemica di Demi Vollering | “Non ho fatto nulla C’è qualcosa di strano…”

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 luglio 2023) Polemiche al termine della quinta tappa deldeal. A trionfare sul traguardo di Albi è stata a sorpresa la tedesca Ricarda Bauernfeind, ma la notizia più importante è quella dei 20” di penalità per. La neerlandese del Team SD Worx – Protime è stata sanzionata per essere rimasta in un frangente di gara per troppo tempo in scia alla propria ammiraglia per rientrare in gruppo. Un gesto visto e rivisto nel mondo del ciclismo. Le sue parole riportate da Sporza: “Non credo di averdi sbagliato. Lo trovo molto strano. Penso che sia comico. È tutto l’anno che ho una sensazione… C’èdi strano. Ma se vogliono fare così…”. Fondamentale andare avanti: “Non posso fareora. È un ...