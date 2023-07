Bello da vedere a volte, grigio altre, sublimedribbling in partite in discesa e neppure un ... si è detto non interessato ai soldi (alguadagna già 12 milioni di euro all'anno tuttavia) ...... ma il Napoli lo vorrebbe in prestito secco, richiesta che il, continua a respingere. ...giorni scorsi, il Corriere dello Sport scriveva che la trattativa per portare Demme all'Hertha si ...NEW YORK (Stati Uniti) - Il patron delguai . Il miliardario britannico Joe Lewis , proprietario della squadra inglese, si è costituito davanti alle autorità federali di Manhattan che lo accusano di insider trading per aver ...

Tottenham, nei guai il proprietario Joe Lewis: ecco le accuse ilGiornale.it

L'uomo d'affari britannico e proprietario del Tottenham, Joe Lewis, è accusato di insider trading: ecco quanti e quali sono i capi d'accusa e la cauzione richiesta dai pm ...Problemi per il patron del club inglese che è accusato di aver passato illegalmente informazioni privilegiate su titoli quotati a fidanzate e amici ...