“Torno presto ma non dico dove” | la promessa di Barbara d’Urso e la frecciatina a Myrta Merlino

(Di giovedì 27 luglio 2023), per la prima volta dopo tanti anni di carriera, questa estate non sarà impegnata nel consueto promo della prossima edizione di Pomeriggio 5. Al suo posto, infatti, vedremo la collega, pronta a rivoluzionare la trasmissione che a lungo ha sfidato il daytime pomeridiano di Rai1.e laa...

Ai fan che la salutano al Festival Marateale , in Basilicata, l'ormai ex conduttrice di Pomeriggio 5 assicura: 'non vi preoccupate.quando meno ve lo aspettate'. Dove, non è ......ancora nessuno riesce a batterlo! Qui è dove suono musica con il mio gruppo Salsamayor quando... Vedremo suo figlio ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 "È ancora troppoper dirlo. Le ...'Le casalinghe esistono eccome e a quelle lucane prometto che tornerò, ma non dico dove'. Tanti i progetti in ballo per Barbara D'Urso, 66 anni, a partire dal teatro. Per il momento, però, la ...

"Torno presto". Barbara D'Urso pronta a ripartire dopo l'addio a Mediaset Il Tempo

Barbara D'Urso al Festival Marateale che si è tenuto ieri a Maratea (in Basilicata) si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Durante il suo intervento allo show l'ex ...L'ex conduttrice di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso, non ha ancora svelato al pubblico quale sarà il suo destino nella prossima stagione televisiva. E da quando è fuori ...