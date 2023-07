Torna l' estate mediterranea | stop al caldo anche al sud

(Di giovedì 27 luglio 2023)l'con condizioni meteo gradevoli su tutta l'Italia e massime che non superano i 35 - 36 gradi. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma la fine delafricanoal sud. "Il vento di Maestrale - afferma - ha spazzato via la canicola presente,in Sicilia dove negli ultimi giorni, oltre ai picchi di 48 gradi, ...

... trovandolo concorde, con Giuseppe Conte " e che adessoa farsi insistente. La case history ... Ha superato un primo audit al Senato americano e dopo l'prenderà posto a Via Veneto. I ...l'mediterranea con condizioni meteo gradevoli su tutta l'Italia e massime che non superano i 35 - 36 gradi. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma la ..." L'anticiclone nordafricano si ritira verso Sud ela vecchia 'mediterranea': finalmente, dopo 3 settimane consecutive, le condizioni meteo tornano gradevoli su tutta l'Italia; ecco in arrivo il meteo che ricorda quello dell'...

Previsioni meteo, tregua dal caldo estremo anche al Sud. Torna l’estate mediterranea la Repubblica

"Ecco in arrivo il meteo che ricorda quello dell’Estate degli anni ‘80 ... arriverà una pulsazione africana con un leggero aumento delle massime che torneranno sui 35-36°C ma queste temperature sono ...Torna l'estate mediterranea con condizioni meteo gradevoli su tutta l'Italia e massime che non superano i 35-36 gradi. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma la fin ...