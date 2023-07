Leggi Anche L'inflazione frena al 6,4%, mail- benzina Tornano a correre le quotazioni dei prodotti raffinati - si legge nella rilevazione - . A spingere è il calo delle scorte Usa di prodotti raffinati, insieme alle fermate di ...Leggi Anche Il mare resta il re delle ferie, ma è più: aumenti del 12.6% Leggi Anche L'inflazione frena al 6,4%, mail- benzina 'Zona Bianca' ha intervistato il pizzaiolo Daniele ...a crescere, seppur di poco, il numero totale delle imprese in provincia di Cuneo, in linea ... La crescita è più fragile, l'inflazione scende troppo lentamente, il credito è piùma il nostro ...

Torna il caro-benzina, il self supera 1,88 euro: ai massimi da un anno TGCOM

Aumentano con forza le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa: la benzina in modalità self - spiega Staffetta quotidiana - supera quota 1,88 euro al litro, ai massimi da un anno, quando era i ...L'istituzione monetaria non esclude ulteriori incrementi, ma nemmeno li indica come scontati e ribadisce che per le future decisioni terrà conto degli effetti ...