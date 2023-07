Torino | il padre della ragazza morta dopo il bagno vestita nel Po | «Non potevano mica farlo nude ma la religione non c’entra»

Leggi su open.online

(Di giovedì 27 luglio 2023) Lache era finita in ospedaleunnel Po per motivi religiosi è. Nayyab, 19 anni, ha incontrato una corrente troppo forte sulla spiaggettastatale di Carmagnola. Poi l’arresto cardiaco in seguito all’annegamento. Oggi ilparla con La Stampa dell’accaduto: «Le dico io cosa è successo. Ha fatto il. Ma non è colpa dei vestiti. Non diciamo sciocchezze». E ancora: «Certo che hanno fatto ilvestite. Non». Un fratello ha confermato l’accaduto a chi indaga sulla vicenda: «Faceva caldo, così siamo andati in acqua. Vestiti per motivi religiosi. Non sappiamo nuotare bene, siamo andati dove si ...