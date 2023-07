Torino | deciso il futuro di un attaccante

A fare notizia, nella giornata conclusiva delle prove individuali, anche la squalifica dell'atleta ucraina Olga Kharlan, compagna dello sciabolatore azzurro Gigi Samele, che hadi gareggiare ...La Corte dei Conti d'altra parte è nata proprio a. 'Non si vende la casa in piazza' Forte la ... Noi abbiamodi mantenerla legata al patrimonio pubblico. E' il motivo per cui abbiamo ...In Italia le consegne vengono effettuate a Milano , Roma e. L'addio di Getir si somma a quello di Uber Eats. A giugno il colosso dei trasporti haper la chiusura del servizio in alcuni ...

La pizzeria di Nichelino era la base logistica dello spaccio di droga: chiusa per 20 giorni TorinoToday

A Torino qualcosa si muove sul fronte delle pedonalizzazioni. Sono lontani i tempi in cui sembrava potersi concretizzare la trasformazione dei controviali in strade riservate a bici e pedoni e ci si d ...Una pizzeria di Nichelino è stata chiusa per venti giorni dallo scorso 25 luglio 2023.