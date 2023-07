Toquinho | la magia del Brasile al Teatro Romano di Benevento

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI settantasette anni compiuti da pochi giorni non hanno minimamente scalfito la proverbiale maestria del grandeche, insieme all’eccellente cantante Camilla Faustino, ha dato vita ad uno splendido concerto, pur se non confortato da una adeguata presenza di pubblico nonostante la serata più fresca di questo torrido luglio. E l’artista brasiliano, ospite di chiusura dell’edizione 2023 del Sannio Music Fest, dopo aver accennato a brani celebri quali ‘Corcovado’ e ‘Garota de Ipanema’, ed aver omaggiato l’Italia con ‘Anema e core’ e ‘Roma non fa’ la stupida stasera’, ha subito iniziato a raccontare dei suoi trascorsi Italiani, di quando con uno stratagemma fu convocato a Roma da uno squattrinato Chico Buarque che soffriva di saudade, eseguendo al proposito ‘Samba de Orly’ e restituendole il titolo originariamente concepito (‘Samba de ...