Tomorrowland | storia del Festival di musica elettronica più importante al mondo

(Di giovedì 27 luglio 2023) Life&People.it Ogni anno, nel mese di luglio, la ridente cittadina belga di boom, solitamente popolata da appena 20.000 abitanti, accoglie più di 500.000 visitatori, pronti a calarsi in una realtà parallela. Sì perché esiste una rassegna dicapace davvero di portarti in un’altra dimensione, a tinte fantasy, dove l’obiettivo è soltanto uno: ballare. Ballare per rigenerarsi, ballare come rito di iniziazione, ballare per salvare il pianeta terra. Ladel, l’evento dance europeo piùdel, va oltre il classico storitellyng diventando un’esaltazione di felicità e di socialità, di estasi e se, vogliamo, anche di filosofia. Proprio mentre ci troviamo a cavallo delle due settimane dedicate all’edizione del ...