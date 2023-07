Titanic | chi ha dipinto veramente Rose? La verità è del tutto inaspettata

Leggi su youmovies

(Di giovedì 27 luglio 2023) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il filmè ricco di curiosità interessanti tra cui ladietro aldi: i dettagli sul retroscena che pochi conoscono. La storia del cinema è composta da prodotti che hanno rivoluzionato totalmente gli equilibri imposti in precedenza. In questo contesto è impossibile non citarediretto da James Cameron. Un film