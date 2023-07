The Weeknd live a Milano | foto e scaletta del concerto

(Di giovedì 27 luglio 2023) Dopo una lunga attesa, Theè finalmente sbarcato aper la prima delle due date dell’After Hours til Dawn Tour: l’artista ha infatti iniziato il tour europeo e – dopo la tappa del 26 luglio – replicherà all’Ippodromo La Maura il 27 luglio. Quello di Theè stato unricchissimo, tanto che laconta più di 30 brani. LEGGI ANCHE: The: la colonna sonora integrale di ‘The idol’ in attesa delThe, al’After Hours til Dawn Tour: ladelDawn FM (Video) Take My Breath Sacrifice (Swedish House Mafia Remix) How Do I Make You Love Me? Can’t Feel My Face Lost in the Fire (Cover) ...

Compro due biglietti Golden Circle Right, vicino al palco, per l'evento didel 26 luglio. Un regalo di promozione scolastica per mio figlio, quattordicenne: vuole assolutamente vedere il ...Il mondo su cui si muove, davanti alle 80mila persone dell'Ippodromo La Maura di Milano (con la replica si arriva a un totale di 160mila biglietti staccati in Italia , un doppio sold out) è un vasto paesaggio ...Finalmente è arrivata la data tanto attesa dai fan italiani di. Questa sera e domani, giovedì 27 luglio, il cantante salirà sul palco dell' Ippodromo Snai La Maura di Milano per la prima delle due tappe italiane del suo Till Dawn Tour , che lo ha ...

The Weeknd arriva a Milano per la prima delle due date all'Ippodromo La Maura: le foto di Elena Di Vincenzo e la scaletta del concerto.Il racconto di una serata rovinata, quella per il concerto di The Weeknd: “Era il primo concerto di mio figlio, rovinato da un’organizzazione incapace di ...