The Weeknd | la scaletta del concerto a Milano

Attorno 80 mila persone (come accadrà di nuovo stasera: totale 160 mila esseri umani) ad aspettare la prima volta diin Italia. Un tour lungamente atteso, rimandato a causa della pandemia ...approfondimento Travis Scott lancia K - pop cone Bad Bunny dall'album Utopia FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Musica Bruce Springsteen, oltre 70 mila per il rock di ...Partiamo da un presupposto, non importantissimo, ma probabilmente interessante: avevo già vistolo scorso anno a Coachella insieme a Swedish House Mafia, headliner del terzo ed ultimo giorno (di entrambi finesettimana). Gli artisti erano stati scelti dopo il forfait quasi all'ultimo ...

The Weeknd in concerto a Milano, tutto quello che c’è da sapere Sky Tg24

Tutto esaurito all’Ippodromo La Maura, con replica stasera. Ad applaudirlo anche Annalisa e Marracash. Il 33enne di Toronto canta per un’ora con il viso coperto da una maschera argentea ...Uno show monumentale, post-apocalittico, immenso e tremendamente pop. Ieri sera è andata in scena la prima delle due date italiane dell'After Hours til Dawn Tour di The Weeknd. Oggi si replica!