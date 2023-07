THE VOICE KIDS | ARISA COACH DEL TALENT SHOW DI ANTONELLA CLERICI?

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 27 luglio 2023) Dopo le varie indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, è ufficiale.lascerà la scuola di Amici. Vari progetti la attendono. Vediamo tutto nei dettagli. Nelle scorse ore, il sito Dagospia ha dato nuove anticipazioni riguardo il futuro della cantante lucana. Pare sia stata proprio Rosalba a decidere in merito all’addio alla scuola di Maria De Filippi per dedicarsi a nuovi progetti. Il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia annuncia chepotrebbe essere una delledella seconda edizione di The, in onda a novembre, per quattro venerdì in prima serata su Rai1. Al momento, mancherebbe solo la firma per il ruolo nelrivelazione di Rai1. E non è tutto: pare che la cantante sogni il ritorno in gara a Sanremo 2024. Che sia davvero la volta buona? Lo ...