The Marvels | una delle scene principali di Monica Rambeau è stata tagliata

(Di giovedì 27 luglio 2023) Secondo un rumor una scena di Theconcome Photon è. Nonostante il marketing e il merchandising di Theutilizzino il nome della supereroina Photon per, circola un rumor per cui il personaggio non utilizzerà lo pseudonimo nel film. Secondo lo scooper CanWeGetSomeToast Theinclude una scena in cui Kamala Khan (Iman Vellani) e(Teyonah Parris) si trovano a bordo della nave di Carol Danvers, alias Captain Marvel, e cercano di trovare un nome perma, la parte in cui quest'ultima decide di assumere l'alias Photon èdal film. The: a Tropea le riprese del ...

Nonostante il marketing e il merchandising diutilizzino il nome della supereroina Photon per Monica Rambeau , circola un rumor per cui il personaggio non utilizzerà lo pseudonimo nel film . Secondo lo scooper CanWeGetSomeToast...... almeno in teoria, a far scattare in avanti l'assetto geopolitico terrestre (e non solo) di questa Fase 5 in vista die Captain America: Brave New World; noia, al netto di un cast di ...Visto il coinvolgimento di Nick Fury inera lecito, ad esempio, attendersi un qualcosa che gettasse le basi per il film con Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani; i temi trattati, al ...

The Marvels: Zawe Ashton svela i consigli del fidanzato Tom Hiddleston su come lavorare con la Marvel BadTaste.it Cinema

Secondo un rumor una scena di The Marvels con Monica Rambeau come Photon è stata tagliata. Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello ...Un tweet di un insider lascia pensare a un possibile calo di prezzo, o a un imminente annuncio del prezzo, per le console a tema Marvel's Spider-Man 2 ...