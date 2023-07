The Marvels non uscirà nelle sale IMAX americane a causa della presenza di Dune | Parte 2

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il CEO diha confermato che Thenon potrà essere distribuitopropriedi2, girato da Villeneuve nello spettacolare formato. Thenon dovrebbe avere a disposizione negli Stati Uniti le, come confermato dal CEO Richard Gelfond in un recente intervento parlando con gli investitori. Il film con star Brie Larson dovrà infatti subire le conseguenzenei cinema di2. Le dichiarazioni del CEO Gelfond, amministratore delegato di, ha spiegato che il nuovo progetto del MCU arriverà nei cinema dal 10 novembre, ...

Il problema è che dall'altra parte non sembra ci sia nessuno disposto a seppellire lascia di guerra: infatti il cattivo diè un rivoluzionario Kree. La guerra è su due fronti: da un lato ...Con il ritorno dei Kree come principali nemici nel prossimo film, il risultato di questo summit di pace probabilmente non andrà come previsto. Il lavoro di Varra sulla Terra : ...Nonostante il marketing e il merchandising diutilizzino il nome della supereroina Photon per Monica Rambeau , circola un rumor per cui il personaggio non utilizzerà lo pseudonimo nel film . Secondo lo scooper CanWeGetSomeToast...

The Marvels, il film con Brie Larson sarà rinviato al 2024 Ecco per quale motivo rischia Everyeye Cinema

Il CEO di IMAX ha confermato che The Marvels non potrà essere distribuito nelle proprie sale a causa della presenza di Dune: Parte 2, girato da Villeneuve nello spettacolare formato.Lego sta già iniziando i suoi sforzi per entusiasmare le persone per il prossimo progetto Marvel Cinematic Universe, poiché la società di blocchi ha ora rivelato un nuovo set dedicato a The Marvels.