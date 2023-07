Tete al Napoli | un colpo a zero al posto di Lozano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il brasilianoscelto da ADL per la fascia destra Sono rumors delle ultime ore quelli che vedono l’interessamento delper, giovani esterno brasiliano attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk, in Ucraina, per cui ci sarebbe da trovare l’accordo solo con il giocatore e non con la società di appartenenza. Chi è questo, 23 anni, è un esterno destro di piede sinistro che attualmente milita allo Shakhtar Donetsk. Giocatore molto veloce, tecnico ed abile nel dribbling. Velocità e dribbling sono appunto i suoi punti forti, ma anche le capacità balistiche non sono da meno: il brasiliano riesce spesso anche a segnare da calcio piazzato. La sua giocata preferita è la corsa sulla fascia destra, rientro per andare sul mancino e tiro in porta. Fisico non imponente, visti i ...

Mercato Napoli: la dirigenza partenopea avrebbe stabilito i primi contatti con un esterno dello Shakhtar per sostituire Lozano e Politano ...