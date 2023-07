Testamento Berlusconi | scoperto un messaggio in codice che cambia tutto | I figli sono distrutti

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 27 luglio 2023)Dopo ilmaretta tra i: ecco cosa sta succedendo in casa. Unnascosto. Ildi Silvioè stato finalmente svelato dopo la sua morte avvenuta il 12 giugno, suscitando molte discussioni riguardo alla divisione della sua eredità. Il “Cavaliere”, come era affettuosamente chiamato dai suoi sostenitori, ha indubbiamente segnato la storia dell’Italia, lasciando un’impronta indelebile nella politica e nella società italiana. La carriera diè stata un’ascesa rapida e controversa. Dall’inizio del suo percorso imprenditoriale negli anni ’60, ha costruito un vasto impero mediatico e aziendale, con Fininvest come il suo nucleo principale. La sua ...