Terribile schianto con una vittima | per il 47enne non c’è più niente da fare Traffico bloccato | polizia e 118 sul posto

Tragedia nella notte a Chieti Scalo dove un uomo di 52 anni di Pescara, Gianluca D'Emilio, ha perso la vita in unincidente stradale avvenuto sul ponte della statale 81, nelle vicinanze del bar Sweet Point.... scelto come titolo di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia 2023, racconta una... Bayona, distribuita da Netflix , riporta alla luce lodell'aereo sulla Cordigliera delle Ande. ......Lamborghini Aventador è stato estremamente fortunato ad essere uscito quasi indenne da un... Pare che l'uomo procedesse ad alta velocità , dato che una ventina di minuti prima dello...Dalla Germania era approdato sulle sponde del Lago di Garda per trascorrere una vacanza all’insegna di relax e divertimento, ma ora lotta per la vita in un letto del reparto di Seconda Rianimazione de ...Drammatico schianto a Cornate, i due 18enni coinvolti sono in gravissime condizioni. L'incidente tra le due moto è avvenuto questa notte in via Giacomo Matteotti: trasportati in elisoccorso a Monza e ...