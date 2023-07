Terra Amara | anticipazioni del 27 luglio | ecco cosa dice Demir a Zuleyha

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ledella puntata di oggi della soap, come al solito in onda su Canale5. Prima un breve riepilogo della puntata precedente:e Yilmaz decidono di rinunciare alla fuga: resteranno a Cukurova, poiché non vogliono separare i loro figli dae da Mujgan. D’altra parte, hanno anche deciso che chiederanno ai L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, ledella puntata di oggi:deve abortire?, che sorpresa: in onda anche domenica con puntata extra-large, ledella ...

ha convinto 2.433.000 spettatori con il 22.6% di share. A seguire La Promessa ha ottenuto 1.929.000 spettatori con il 21.3%. My Home My Destiny ha fatto compagnia a 1.560.000 ...Una fiabadove Tonio, figlio del re degli orsi, viene rapito dai cacciatori nelle montagne ... corrotti dalle abitudini degli umani, non sono fatti per vivere nelladegli uomini. Un finale ...Successivo Fiction & Soapanticipazioni giovedì 27 luglio 2023 Niccolo Maggesi - 26 Luglio 2023 Un posto al sole anticipazioni 26 luglio 2023 Martina Pedretti - 25 Luglio 2023...

Terra Amara, anticipazioni trama 27 luglio: Mujgan e Fikret, un'attrazione inaspettata Movieplayer

Le anticipazioni della puntata di oggi della soap Terra Amara, come al solito in onda su Canale5. Prima un breve riepilogo della puntata precedente: Zuleyha e Y ...Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Terra Amara, soap opera trasmessa dal lunedì alla domenica su Canale 5: ecco i riassunti delle puntate che andranno in onda dal 31 luglio al 6 agosto ...