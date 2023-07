Tenta di impiccarsi in cella | detenuto salvato a Poggioreale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel tardo pomeriggio di ieri untrentenne recluso nel carcere napoletano diè statoin extremis dalla Polizia Penitenziaria: secondo quanto rende noto l’Asppe Campania, sindacato confederato Consipe, l’uomo, un 30enne, “ha cercato di farla finita preso dallo sconforto che in questi periodi si acuisce per svariati motivi. Si è impiccato nella camera detentiva dov’era ubicato – spiega il segretario regionale Luigi Castaldo – e grazie all’intervento provvidenziale del personale di Polizia Penitenziaria di turno si è evitato il peggio”. Per Luigi Castaldo “è stato solo grazie al tempestivo intervento del poco personale di Polizia Penitenziaria comunque vigile ed attento che si è riusciti a salvare la vita di un giovaneche come tanti in questo periodo ...