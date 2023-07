Tennis | Torneo Varsavia Prima volta ai quarti per Stefanini

(Di giovedì 27 luglio 2023)(POLONIA) - Con una prestazione quasi perfetta Lucreziaraggiunge per lanel circuito maggiore. E' accaduto nel "BNP Paribas Warsaw Open", Wta 250 da 259.303 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di, in Polonia. La 25enne di Carmignano, n

... dopo che lascerà il mondo del, cosa che spero accadrà il prossimo anno. Non è la fine, ma ... Con ogni probabilità giocherà a Cincinnati come unicodi preparazione per gli US Open. I ...News IntervisteIl tennista russo Andrey Rublev è uno dei tennisti più esperti nel circuito e nonostante la ...di Torino ed è senza dubbio uno dei favoriti alla vittoria finale del. ...... il suoè superiore, attualmente, a quello di Cecchinato, ormai lontano dai vecchi fasti ... Simili ma con margine minore le quote relative al primo set, con la testa di serie numero 2 del...

Torneo Tennis Casalecci: Le premiazioni dell'11° edizione Quotidiano Sportivo

I big non perdono un colpo: vincono tutti - a anche bene - ai quarti dei campionati italiani di seconda categoria di tennis. E domani si giocano l'accesso alla finalissima di sabato. (ANSA) ...Una cinese padrona di Palermo, ma le italiane sono state ottime protagoniste. La vittoria di Qinwen Zheng, che molti vedono come una grande promessa per i suoi soli ...