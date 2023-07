Tennis | Gabriele Vulpitta | “Sinner è fonte di ispirazione La vittoria a Wimbledon importante per la classifica”

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il 2023, sportivamente parlando, per l’Italia è al momento un anno di finali perse. Fortunatamente, come per la Nazionale U19 agli Europei di calcio, la bandiera tricolore sventola anche nel, più precisamente a, nella specialità del doppio (Junior), grazie al giovane, classe 2005, che, in coppia con il ceco Jakub Filip, ha sollevato il prestigioso trofeo, terzo italiano a riuscirci dopo Daniele Bracciali e Matteo Trevisan. L’azzurrino, che quest’anno è andato vicino ad aggiudicarsi anche il doppio giovanile del Roland Garros, sembra aver trovato la quadra in questa specialità, ma la priorità resta comunque il singolare.ha raccontato le sue sensazioni e le sue ambizioni: ilta pugliese sa di dover lavorare ...