Ten Hag su Hojlund | «Vogliamo portarlo a Manchester L’Atalanta però…»

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’allenatore delUnited Ten Hag ha rilasciato queste dichiarazioni sull’attaccante delRasmusTen Hag, mister delUnited, si è espresso così sull’attaccante delRasmus. LE PAROLE – «Sì, abbiamo fatto passi avanti. Vi diremo tutto quando lo prenderemo. L’unica cosa che posso dire è che facciamo tutto quello che è in nostro potere per completare l’affare. Fosse per me, lo farei il prima possibile. Prima è meglio, perché dobbiamo integrarlo in squadra, nel modo in cui giochiamo. Purtroppo non sempre le tempistiche sono rapide: dobbiamo fare i conti con tutta questa situazione, perché non dipende solo da noi».