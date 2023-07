Temptation Winter | Chi Sarà Il Conduttore?

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 27 luglio 2023) I lavori per preparare la primissima edizione disono in corso. Tra le tante cose, c’é da pensare al nome delo della conduttrice. Ebbene, in queste ultime ore, é uscita un’indiscrezione bomba proprio su questo tema. Filippo Bisciglia guiderà anche questa versione invernale? Ecco tutti gli aggiornamenti! Filippo Bisciglia fuori daLa prossima stagione Tvricca di novità. In primis, l’arrivo su Canale 5 di, versione invernale del fortunatissimoIsland. E’ stato Pier Silvio Berlusconi ad annunciare questa grossa novità, in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione 2023/2024. Fino ad ora però, si sa poco o nulla su questo ...