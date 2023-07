Tassista salva un ragazzo da un' aggressione Non posso fare finta di nulla | devo intervenire

(Di giovedì 27 luglio 2023) Unmilanese hato, facendolo salire a bordo, un giovane che, in via Paipiniano, a Milano, stava per essere rapinato da quattro giovani la notte tra lunedì e martedì. Il conducente dell'...

I quattro hanno 'mollato il colpo" e il ragazzo, visibilmente spaventato, una volta a bordo, ha continuato a ringraziare il: "Ora sei al sicuro, stai calmo - ha detto il- . Ho ...di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, sulche due notti fa in viale Papiniano ha messo in salvo un ragazzo mentre 4 malviventi lo stavano derubando. Milano Post Milano Post è edito dalla ...In quel momento ero al telefono con un collega, di notte è usanza farci compagnia: gli ho detto che non potevo far finta di niente, mi sarei sentito un verme", ha raccontato ilal Corriere . ...

Milano, tassista salva un ragazzo da quattro rapinatori caricandolo sull'auto Corriere TV

Un tassista milanese ha salvato, facendolo salire a bordo, un giovane che, in via Paipiniano, a Milano, stava per essere rapinato da quattro ...Un tassista milanese ha salvato, facendolo salire a bordo, un giovane che, in via Paipiniano, a Milano, stava per essere rapinato da quattro giovani la notte tra lunedì e martedì.