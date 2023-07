Tassi d' interesse | nuovo rialzo della Bce | al 4 | 25% | al 3 | 75% sui depositi

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso oggi di innalzare di 25 punti base i tredidi riferimento della BCE, in quanto l'inflazione continua a diminuire, ma si attende tuttora che rimanga "troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato". "Gli andamenti ...La Bce ha deciso di alzare id'di un quarto di punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 4,25%, quello sui depositi al 3,75%, e quello sui prestiti marginali al 4,50%. Lo comunica l'...Tutto come da copone. La Bce ha deciso di alzare id'di un quarto di punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 4,25%, quello sui depositi al 3,75%, e quello sui prestiti marginali al 4,50%, rispettando le ...

