Tale e Quale Show | perché Cristina Scuccia è fuori dal cast? Al suo posto Jo Squillo

Leggi su donnapop

(Di giovedì 27 luglio 2023) Nell’attesa dell’edizione 2023 di, l’apprezzato programma televisivo diretto e condotto da Carlo Conti su Rai 1, si fa strada una notizia inaspettata che ha scosso il pubblico e gli appassionati del programma:, l’ex suora vincitrice di The Voice, annunciata come una delle concorrenti del, non farà più parte...