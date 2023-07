Tale e Quale Show | fuori Cristina Scuccia | il volto noto che la sostituirà

(Di giovedì 27 luglio 2023) Lo scorso 11 luglio Carlo Conti ha annunciato il cast completo della nuova edizione di. Cantanti, ex gieffini, ex naufraghi e attrici, Conti ha accontentato davvero tutti. Tra i concorrenti c’era anche, fresca della partecipazione a L’Isola dei Famosi, ma pare che la 34enne all’ultimo abbia deciso di non partecipare. Secondo Tv Blog l’ex naufraga non avrebbe raggiunto un accordo con la Rai, si parla di questioni economiche ed editoriali. Stando alle indiscrezioni pubblicate su Blogo, al posto didovrebbe arrivare un personaggio davvero poliedrico, una conduttrice, ma anchegirl, cantante, esperta di moda edei reality. Sarà Jo Squillo a cimentarsi con le performance del popolare programma di Rai ...

Cristina Scuccia fuori dashow Stando a un retroscena di TvBlog , non sarebbe arrivato l'accordo desiderato tra le due parti: 'Secondo indiscrezioni che circolano nell'ambiente vicino allo show di Rai 1, ...Per la prossima edizione diShow , il conduttore Carlo Conti aveva annunciato un folto cast di concorrenti, tra cui anche l'ex Suor Cristina, alias Cristina Scuccia , reduce dall'esperienza come naufraga all'Isola ...

